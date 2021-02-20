Краснодар, , 21:21 — REGNUM Сигнал бедствия подал самолёт Superjet-100 авиакомпании «Азимут», следовавший из Краснодара в Самару, сообщает 20 февраля со ссылкой на информированный источник Интерфакс.

Сигнал был подан через 40 минут после взлёта, который прошёл по расписанию в 18:55 мск. В самарском аэропорту «Курумоч» заявили, что не получали сигнал бедствия от капитана самолета.

«В адрес диспетчерской службы самарского аэропорта информации о сигнале бедствия от капитана данного судна не поступало, — заявили в Куйбышевской транспортной прокуратуре. — Прилёт планируется по плану».

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