Париж, , 21:22 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон и его алжирский коллега Абдельмаджид Теббун провели телефонные переговоры в субботу, 20 февраля. Об этом сообщает Le Figaro.

Уточняется, что два лидера договорились «укрепить двустороннее сотрудничество в различных сферах и сблизить позиции по определенным вопросам». Никаких уточнений со стороны обеих сторон переговоров пока не последовало.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля лидер Франции в интервью Financial Times предложил лидерам других развитых стран направить «3−5% вакцин» от COVID-19 в государства Африки, где наблюдается дефицит средств борьбы с коронавирусом.

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