Мадрид, , 21:14 — REGNUM Мадридский «Атлетико» на своем поле не смог обыграть «Леванте» в рамках 24-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счетом 2:0 в пользу «Леванте».

В составе гостей голами отличились форвард Хосе Луис Моралес и полузащитник Хорхе Де Фрутос.

Подопечные Диего Симеоне не смогли пробить голкипера «Леванте» Дани Карденаса, который отразил 10 ударов по своим воротам. В общей сложности «Атлетико» нанесло 28 ударов в сторону «Леванте», 11 из которых пришлись в створ.