Йошкар-Ола, , 21:11 — REGNUM Городской суд Йошкар-Олы приговорил бывшего градоначальника Павла Плотникова к 14 годам колонии строгого режима и оштрафовал на 23 млн рублей за получение взятки, сообщает 20 февраля региональная прокуратура.

«Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего мэра городского округа «Город Йошкар-Ола» Павла Плотникова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК России («Получение взятки»)», — указано в опубликованном прокуратурой сообщении.

Кроме срока лишения свободы и денежного штрафа, Плотников приговорен к лишению права занимать ряд должностей в течении трех лет.

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