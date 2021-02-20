Лозница, , 21:24 — REGNUM Гражданин Сербии албанец Насер Кельменди, известный как «наркобосс Балкан» был 19 февраля арестован в сербском городе Лозница.

Как сообщает сербское новостное агентство Novosti, арест был произведен днем, в 13:30 по местному времени.

В настоящее время Кельменди находится на полицейской станции в Лознице. При этом вершители правопорядка сталкиваются с невозможностью предъявить Кельменди конкретные обвинения.

Читайте ранее в этом сюжете: Вучич рассказал об отношениях Сербии с Хорватией