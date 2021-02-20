Балад, Ирак, , 21:04 — REGNUM Ракетному обстрелу подверглась военная база в городе Балад (Ирак), сообщает 20 февраля Reuters.

По данным источников агентства, по базе ВВС было выпущено не менее трёх ракет. Известно об одном пострадавшем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пять дней назад в Ираке зафиксирован другой ракетный обстрел: атакована была военная база в районе аэропорта в городе Эрбиле.

В результате погибли одно гражданское лицо, один американский военный и ещё несколько получили ранения. Ведётся расследование, американские власти грозят отомстить виновным.

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