Москва, 20 февраля 2021, 20:59 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена проверить обоснованность повышения тарифов службами такси в период снегопадов. Об этом сообщается 20 февраля в Telegram-канале ведомства.
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«ФАС изучит обоснованность изменения цен агрегаторами такси при ухудшении погодных условий (в метель)», — говорится в сообщении.
Как уточняется, соответствующие запросы были направлены ведомством в адрес «Яндекс.Такси», «Ситимобил», «Везёт», Gett и «Максим».