Ливерпуль, Великобритания, , 20:53 — REGNUM «Ливерпуль» принимает на своем поле «Эвертон» в рамках 25-го тура Английской премьер-лиги. Встреча проходит на стадионе «Энфилд», «Эвертон» ведет в счете 1:0.

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон смог открыть счет на третьей минуте матча и, таким образом, забил самый быстрый гол в дерби АПЛ за последний 21 год. В апреле 1999 года гол в дерби был забит на первой минуте.

Бразильский нападающий отличился пятым голом в текущем сезоне, также на его счету три результативные передачи в АПЛ.