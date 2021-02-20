Абуджа, , 20:49 — REGNUM Платить похитителям детей власти Нигерии не станут, пишет 20 февраля Vanguard.

Такое заявление сделал нигерийский министр информации и культуры Лай Мохаммед. Комментируя очередной похищение школьников, которое произошло на этот раз в городе Кагара (штат Нигер), он сказал:

«Мы используем различные меры, но категорически против выкупа».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 февраля 42 человека были похищены из школы-интерната в Кагаре: 27 из них — школьники. Военным Нигерии было приказано провести операцию по освобождению похищенных.

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