Ирвайн, США, , 20:43 — REGNUM Разработчики Diablo Immortal не планируют добавлять в игру ездовых животных. Об этом стало известно 20 февраля в ходе закрытой онлайн-конференции с представителями Blizzard Entertainment.

Команда разработки Diablo Immortal решила отказаться от идеи ездовых животных и позволить геймерам изучать мир Санктуария «другими способами». При этом Крестоносец (один из доступных классов персонажа) всё ещё сможет преодолевать небольшие расстояния на лошади, используя свою особую способность.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, мобильная игра Diablo Immortal будет регулярно получать новый контент после релиза. По словам разработчиков, в проект добавят новые классы персонажей, локации и подземелья.

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