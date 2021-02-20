Ирвайн, США, , 20:36 — REGNUM Разработчики мобильной игры Diablo Immortal подтвердили, что после релиза в проект будут добавлять много нового контента. Об этом стало известно 20 февраля в ходе закрытой онлайн-конференции с представителями Blizzard Entertainment.

По словам разработчиков, Diablo Immortal будет получить новый контент с периодичностью в несколько месяцев. Представители Blizzard пообещали, что в игру добавят множество дополнительных классов персонажей (они намекнули на появление колдуна из Diablo 3 и убийцы из Diablo 2), локаций и подземелий с противниками.

Напомним, Diablo Immortal станет первой частью франшизы Diablo, разработанной специально для мобильных устройств. Дата её релиза пока хранится в секрете.

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