Норильск, Красноярский край, , 20:31 — REGNUM Городская администрация Норильска объявила 22 февраля днем траура по погибшим из-за обрушения здания на Норильской обогатительной фабрике.

Распоряжение исполняющего обязанности градоначальника Михаила Шевченко опубликовано 20 февраля на официальном сайте городской администрации Норильска.

«Объявить 22 февраля 2021 года днем траура на территории муниципального образования город Норильск», — указано в тексте распоряжения.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 20 февраля на Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение здания дробильного цеха и части складских помещений. Погибли три человека, еще пятеро госпитализированы в тяжелом состоянии.

В пресс-службе Енисейского управления Ростехнадзора заявили о намерении создать комиссию для технического расследования причин трагедии.

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