Москва, , 20:28 — REGNUM Портал Metaratings рассказал о подробностях сделки между «Уфо» и «Спартаком» по полузащитнику Остону Урунову, который перешел в уфимскую команду на правах аренды до конца сезона с возможностью выкупа.

По данным источника, «Уфа» выплатит московскому клубу компенсацию в размере 5,5 миллиона рублей за 11 матчей, которые 20-летний хавбек сможет провести в их составе. Также клуб обладает правом необязательного выкупа за 3 миллиона евро.

Отмечается, что каждый раз, когда Урунов будет появляться на поле в составе «Уфы» на 45 минут и больше, сумма сделки будет снижаться на 400 тысяч рублей.

В текущем сезоне Урунов провел за «Спартак» 10 матчей и забил один гол.