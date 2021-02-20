Шанхай, Китай, , 20:18 — REGNUM 23 февраля в Шанхае открывается Всемирный мобильный конгресс-2021, организатором которого выступает ассоциация GSMA, объявившая, что участие в мероприятии примут около 50-ти международных игроков мобильного и телекоммуникационного секторов индустрии, в том числе такие гиганты как Ericsson, Qualcomm, Nokia. Об этом 20 февраля сообщает Синьхуа, обращая внимание, что форум станет первой мировой выставкой, которую GSMA проведет после начала эпидемии коронавируса.

В рамках мероприятия пройдут около сорока программных выступлений и конференций; представители более восьми десятков компаний продемонстрируют свои достижения в таких новейших областях, как миллиметровые волны, технологии блокчейн, 5G, Интернет вещей и пр. Глава GSMA по Большому Китаю Сыхань Бо Чен особо отметила, что по эпидемиологическим условиям такой форум сегодня можно провести только в Китае. Обычно, помимо Шанхая, подобные мероприятия проходят также в Барселоне и Лос-Анджелесе.