Москва, , 20:16 — REGNUM Три дня после вступления в силу судебного решения будет дано блогеру Алексею Навальному на оплату штрафа по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко, сообщили 20 февраля в Бабушкинском районном суде Москвы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в здании Бабушкинского районного суда Москвы сегодня, 20 февраля, прошли судебные заседания по двум делам в отношении Навального.

Мосгорсуд оставил в силе своё ранее решение о замене условного срока на реальный для Навального по делу «Ив Роше». Затем мировой судья назначила Навальному штраф в размере 850 тысяч рублей, признав его виновным в клевете на ветераны войны.

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