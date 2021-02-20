Пекин, , 20:10 — REGNUM В Китае прошел симпозиум, посвященный столетнему юбилею со дня рождения второго после Мао Цзэдуна лидера КНР Хуа Гофэна, который возглавлял страну с 1976 по 1981 годы. Об этом 20 февраля сообщает Синьхуа, отмечая, что в мероприятии принял участие и выступил член Посткома Политбюро ЦК КПК Ван Хунин, охарактеризовавший Хуа как давнего и преданного бойца-коммуниста и пролетарского революционера.

До начала симпозиума Ван Хунин вместе с другим членом Посткома Политбюро ЦК Хань Чжэном встретились с членами семьи и родственниками Хау Гофэна.

Отметив прижизненные достижения Хуа, Ван Хунин призвал учиться на примере твердости его политических убеждений, преданности КПК, глубокой заботы о народе.