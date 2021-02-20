Пекин, , 20:06 — REGNUM В Китае стартовала массовая политическая кампания по изучению истории КПК, посвященная отмечаемому в текущем году столетию создания партии. Об этом 20 февраля сообщает Синьхуа, отмечая, что данному событию было посвящено специальное совещание, собравшее представителей партийной, трудовой и широкой общественности.

Подчеркивается, что в мероприятии принял участие и выступил с важной речью партийно-государственный лидер страны Си Цзиньпин, являющийся также главой Центрального военного совета (ЦВС) КНР. Лидер подчеркнул важность изучения исторического, идеологического и политического наследия партии, особенностей ее борьбы за спасение и будущее Китая на протяжении многих десятилетий.

Напомним, что I съезд КПК, с которого ведется отсчет партийной истории, нелегально прошел в Шанхае с 23 июня по 5 августа 1921 года; на нем присутствовали двенадцать делегатов от семи партийных кружков.