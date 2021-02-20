Москва, , 21:28 — REGNUM Решение Минздрава России зарегистрировать вакцину от COVID-19 «КовиВак», созданную в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 20 февраля в социальной сети Facebook.

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«Тихо, не рассказывайте, нельзя так с «доброжелателями». Они же всем гамбузом от ужаса удавятся», — поделилась своим мнением Ирина В.

Многие пользователи оказались по-настоящему обрадованы данному событию. Люди выражают слова благодарности всем учёным, принявшим участие в создании всех трёх российских вакцин.

«Поздравляю нашу Родину! С благодарностью и уважением всем принявшим участие в создании вакцины! Вперёд Россия!», — пишет Биата П.

Некоторые комментаторы уверены, что технологии, с помощью которых создана вакцина, делает её крайне перспективным препаратом на международном рынке.

«Хорошая вакцина. Ей не страшны последние белковые мутации. Т.к. она заточена не только на спайк белок, а на весь вирус в целом», — считает Елена Л.

В целом люди оказались воодушевлены успехами российских учёных. Граждане уверены, что Россия доказала всему миру своё превосходство в вопросах вирусологии.

«Россия впереди планеты всей», — написала Alisa F.

Напомним, 20 февраля Минздрав России зарегистрировал вакцину от COVID-19 «КовиВак», созданную в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН.