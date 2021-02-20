Пекин, , 20:04 — REGNUM В Китае готовится запуск первой собственной орбитальной космической станции. Сообщается, что ракета-носитель «Чанчжэн-5BY2», предназначенная для вывода в космос основного модуля, находится на пути к месту запуска, а ракета-носитель для грузового космического корабля «Тяньчжоу-2» в настоящий момент собирается на заводе. Об этом 20 февраля информирует Синьхуа, ссылаясь на заявление главного конструктора Программы пилотируемы космических полетов Чжоу Цзяньпина и уточняя, что запуски грузового, а также пилотируемого корабля «Шэньчжоу-12» пройдут после вывода на орбиту главного модуля.

В настоящее время первая группа космонавтов, отобранных для строительства станции, проходит специальное обучение по программе внекорабельной деятельности. На период 2021—2022 годов запланированы одиннадцать задач, включая запуски грузовых и пилотируемых кораблей, по четыре каждого.