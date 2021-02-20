Женева, Швейцария, , 19:59 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксирован 381 841 новый случай заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 10 715 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 20 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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За весь период с начала пандемии в мире выявлено в общей сложности 110 384 747 носителей коронавирусной инфекции, 2 446 008 случаев заболевания завершились летальным исходом.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 384 448 новых случаях инфицирования и 10 471 умершем пациенте с COVID-19 за сутки.