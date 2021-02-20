Москва, , 21:24 — REGNUM Заявление генерального директора компании «Рособоронэкспорт» Александра Михеева о том, что фирма смогла реализовать в 2020 году продукцию военного назначения на сумму порядка 13 миллиардов долларов, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 20 февраля в социальной сети Facebook.

«Несчастливое число», — пишет Роман Г.

По мнению многих комментаторов, выручка от продажи военной продукции может оказаться, на самом деле, меньше из-за того, что Россия якобы зачастую оказывает военную помощь на безвозмездной основе.

«С прибылью экспортировали или с убытком? Сколько из этого экспорта было поставлено бесплатно? Да и поводов для радости от достижений нет, есть куда стремиться, вытесняя других экспортёров, раз уж от оружия мир пока не желает отказываться. Не продаст оружие Россия, другие страны продадут», — написал Сергей С.

Некоторые пользователи не оказались впечатлены приведёнными цифрам. По их видению, такие суммы не носят решающего характера в бюджете страны.

«С точки зрения государственного бизнеса — так себе результат, а если еще учесть, что все в основном продано братским республикам Конго в кредит, который потом простят за любовь, то вообще цифра будет смешная», — считает Андрей Л.

Нашлись и те, кого не радует то, что вырученные деньги не всегда идут на социальные нужды, в то время как население испытывает серьёзные издержки.

«И что нам, радоваться? В советское время вся выручка от продажи оружия шла в казну на пенсии, зарплаты и пр. А сейчас ещё какой-то нувориш положил миллиард в своём офшоре? Да пусть ему будет хорошо всегда!» — поделился мнением Шавкат К.

Напомним, 20 февраля генеральный директор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев заявил РИА Новости о том, что фирма смогла реализовать в 2020 году продукцию военного назначения на сумму порядка 13 миллиардов долларов.