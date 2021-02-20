20 февраля 2021 | Время чтения 16 мин

Владимир Станулевич, , 22:18 — REGNUM АО «ПО Севмаш» не только градообразующее предприятие Северодвинска, обладающее уникальными специалистами и станками, но и создатель «ядерного щита» России. В 1990-е оно лишилось гособоронзаказа, оборудование предлагали продать для погашения долга по зарплате, работникам вместо денег давали продукты и предметы первой необходимости, но коллектив с честью вышел из испытаний.

Вывод из эллинга АПЛ «Новосибирск» строящейся на «Севмаше» по модернизированному проекту «Ясень-М» © АО «ПО Севмаш»

Сейчас стапели «Севмаша» заняты подводными ракетоносцами, благодаря которым Россия будет жить мирно в XXI веке. На вопросы ИА REGNUM о том, чем занимается «Севмаш», ответил его генеральный директор Михаил Анатольевич Будниченко.

Владимир Станулевич: Сколько подводных лодок на «Севмаше» находится сейчас в разных стадиях строительства и какие?

Михаил Будниченко: Сегодня на стапелях «Севмаша» строятся две группировки атомных подводных лодок четвертого поколения проектов «Ясень-М» и «Борей-А». Все они находятся в разной степени готовности. К примеру, АПЛ «Казань» — головной подводный крейсер проекта «Ясень-М» (проектант СПМБМ «Малахит») — на завершающем этапе. Другие корабли серии готовятся к заводским ходовым испытаниям и проходят стапельный период.

Семь месяцев назад мы приступили к строительству АПЛ «Воронеж» и «Владивосток». Эти корабли были заложены в июле прошлого года на предприятии в ходе массовой закладки кораблей с участием президента РФ В. В. Путина. Всего мы должны передать флоту восемь АПЛ проекта «Ясень-М».

Атомная многоцелевая подводная лодка «Казань» модернизированного проекта «Ясень-М» © АО «ПО Севмаш»

Ведутся работы и на кораблях проекта «Борей-А». На разных стадиях строительства находятся четыре атомных подводных крейсера этой серии (проектант ЦКБ МТ «Рубин»). Головной корабль — АПЛ «Князь Владимир» — в прошлом году был передан в состав ВМФ. Завершены стапельные работы на атомном подводном крейсере «Князь Олег». АПЛ в 2020 году выведена из эллинга и сейчас проходит дальнейшую достройку и заводские испытания.

Отмечу, что в прошлом году был заключен контракт с Министерством обороны РФ на строительство еще двух серийных атомных подводных крейсеров проекта «Борей-А». Корабли получат имена «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин». Кроме того, продолжается строительство АПЛ «Хабаровск», проводятся испытания атомного подводного крейсера «Белгород».

Владимир Станулевич: В чем разница между АПЛ четвертого поколения и поколения четыре плюс?

Михаил Будниченко: Корабли, в наименовании проектов которых есть литера «М» и «А», относятся к модернизированным. А это значит, что в их проект внесены изменения. Значительно улучшены тактико-технические характеристики, оптимизированы физические поля, усовершенствованы системы управления оружием, маневренные свойства и многое другое. Как я уже говорил, в прошлом году мы сдали головной корабль проекта «Борей-А». На очереди головная АПЛ проекта «Ясень-М».

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир», построенный на «Севмаше» по модернизированному проекту «Борей-А» © АО «ПО Севмаш»

Владимир Станулевич: Зачем нужен переход на блочно-модульный метод строительства АПЛ и что для него необходимо перестроить в производственном цикле?

Михаил Будниченко: Для любого предприятия переход производства на новые технологические рельсы — это серьезное испытание. Но время требует от нас смелых решений, внедрения новых методов строительства АПЛ. Благодаря этому мы получим еще более эффективное производство.

По нашим оценкам, блочно-модульная технология позволит сократить стапельный период на 12−18 месяцев, повысит качество работ и уменьшит трудоемкость. Строительство АПЛ будет осуществляться за счет сборки корпуса подводных лодок из крупных блок-модулей высокой степени готовности. Концепция разработана «Севмашем» совместно с центральными конструкторскими бюро «Рубин» и «Малахит», а также Центром технологии судостроения и судоремонта.

Нам, конечно, предстоит сделать очень многое, чтобы выполнить эту задачу: разработать новые схемы организации и технического оснащения производства, создать новые мощности и модернизировать существующие. Необходимо будет построить новый цех агрегатирования, дополнительный пролет корпусно-сварочного производства, заменить краны эллинга №2, модернизировать транспортно-передаточный комплекс и многое другое. Работа в этом направлении уже ведется.

Владимир Станулевич: Насколько значительно на «Севмаше» меняются станочный парк и оборудование?

Михаил Будниченко: Сегодня «Севмаш» переживает технологическую революцию. С 2011 года мы начали проводить реконструкцию предприятия и техперевооружение производства. Программу модернизации формировали с учетом перспективы дальнейшего развития каждого направления при строительстве и испытании кораблей. Обновляем стапельные цеха, корпусно-сварочное производство, цеха машиностроения и металлургии, транспортно-передаточный комплекс, объекты энергомеханического комплекса.

Сейчас идет колоссальное обновление техники во всех цехах и подразделениях. Поступают станки нового поколения, которые позволяют значительно расширить спектр задач, сократить издержки и время изготовления изделий. Всего в 2020 году в эксплуатацию введено 895 единиц техники. В 2021 году планируем расширить лимит финансирования на 39%.

Предприятие переходит на природный газ — на нем будет работать оборудование металлургического производства и котельной высокого давления, печи корпусообрабатывающего и инструментального цехов. Газификация позволит перейти на экологически чистое топливо и снизить затраты на производство продукции. Важный фронт работ — реконструкция производственных набережных, трансбордерных путей, передаточного причала — он удлинен в сторону акватории, улучшена его функциональность. Проведена реконструкция котельной высокого давления. Идет модернизация инженерных систем эллинга №1, техперевооружение деревообрабатывающего, малярно-изоляционного и металлургического производств.

Владимир Станулевич: Как контролируется качество металлов, сварных швов и всего прочего? Писали, что на предприятии есть уникальный микроскоп и оборудование для краш-тестов, имитирующих взрыв глубинных бомб.

Михаил Будниченко: Все материалы, которые используются при строительстве атомных подводных лодок, у нас проходят всесторонний контроль. Он проводится в научно-исследовательском технологическом и испытательном центре «Севмаша». На предприятии более 20 испытательных лабораторий и специализированных участков. Современная техника дает возможность увеличить надежность и точность контрольных операций, испытаний и измерений материалов. Только в прошлом году приобрели 55 новых аппаратов последнего поколения.

Есть среди новых приборов и те, о которых Вы говорите. Сканирующий электронный микроскоп у нас в единственном экземпляре. Специалисты уже оценили его эффективность. При помощи этого микроскопа, к примеру, можно узнать состав любых материалов буквально за считаные секунды. Образцов для исследований идет много, поэтому электронный прибор нового поколения значительно улучшил это направление.

Что касается упомянутых Вами краш-тестов, то у нас создана лаборатория физико-механических испытаний. Отдельные изделия подводной лодки здесь проходят проверку на прочность. Для контроля качества габаритных объектов — секций будущей подлодки — на «Севмаше» есть уникальная камера панорамного гаммаграфирования, конструкция высотой с пятиэтажный дом. В ней можно за короткий срок выполнить проверку кольцевых сварных швов с помощью радиографии.

Владимир Станулевич: Растет ли коллектив «Севмаша»? Он сейчас больше, чем во времена СССР?

Михаил Будниченко: Не больше, но для современного производства это очень значительная цифра. Сегодня на «Севмаше» работает более 30 тысяч человек. Если брать период расцвета судостроения, то штат завода достигал 46 тысяч человек. Но надо учесть, что тогда в составе предприятия была разветвленная социальная сфера — на балансе «Севмаша» были детские сады, школы… 90-е — 2000-е годы переориентировали предприятие на исключительно производственные задачи. Сегодня у нас серьезный портфель заказов по ГОЗ, поэтому за последние годы значительно увеличили штат сотрудников.

Трудовой коллектив «Севмаша» насчитывает уже 30 000 специалистов © АО «ПО Севмаш»

Владимир Станулевич: В СМИ часто упоминается научно-производственная рота «Севмаша», в которой служат выпускники северодвинских вузов и техникумов. Что это за подразделение, какие задачи оно выполняет?

Михаил Будниченко: Для нас это новое направление. Президент России В. В. Путин шесть лет назад подписал Указ о формировании научно-производственных подразделений в структуре Министерства обороны. Первые новобранцы НПР пришли на «Севмаш» в 2018 году. Среди предприятий Объединенной судостроительной корпорации наш завод был первым, кто принял ребят для прохождения воинской службы.

Сегодня уже можно делать определенные выводы о том, насколько эффективно работает это нововведение. Нам абсолютно понятен механизм взаимодействия с производственными ротами. Ребята, которые приходят на «Севмаш», хорошо знакомы в бригадах, ведь подавляющее большинство — выпускники базовых образовательных учреждений предприятия. Они еще во время обучения проходили практику в цехах и отделах. Таким образом, призывники проходят службу на своих рабочих местах без потери квалификации и отрыва от производства.

По итогам предыдущих демобилизаций на предприятие вернулось 85 процентов ребят. И мы этому, безусловно, рады. Считаю, что цель создания спецрот достигнута. Если поначалу желающих служить в НПР было немного, то сегодня нашим кадровикам уже приходится выбирать, кто подходит для службы и работы на нашем заводе. В ближайшее время на «Севмаш» придет уже шестой призыв.

Владимир Станулевич: Коллектив «Севмаша» всегда был научно-технической элитой страны. Сейчас кадры «Севмаша» пополняют только северные вузы или всей России?

Михаил Будниченко: Так исторически сложилось, что выпускники самых известных технических вузов страны — ленинградской «корабелки», Николаевского, Севастопольского университетов и других — по окончании вузов приезжали работать на «Севмаш». Институт судостроения и морской арктической техники, или, как мы привыкли его называть, Севмашвтуз, выпускал и продолжает выпускать грамотных и толковых специалистов. Мы всегда гордились тем, что цвет нашего инженерного корпуса составляли выпускники этих учебных заведений. Они смогли сформировать отличную научно-техническую базу «Севмаша». Но мы продолжаем двигаться вперед и расширяем географию вузов, с которыми сотрудничаем по целевому обучению. Разные технические школы это всегда плюс для многопрофильного предприятия.

У нас заключено 22 соглашения о сотрудничестве с ведущими вузами страны, такими как Политехнический университет им. Петра Великого, Балтийский университет «Военмех» им. Д. Ф. Устинова, ЛЭТИ, Санкт-Петербургский госуниверситет им. Бонч-Бруевича и другиме. Отмечу, что интерес к кораблестроительным профессиям в последние годы увеличился в разы. За последний год количество «целевиков» значительно выросло. В 2019 году было заключено 66 договоров на обучение, в 2020-м — 91.

Владимир Станулевич: Люди приезжают на работу на «Севмаш» и сталкиваются с бытовыми проблемами — жилье, садики, школы. «Севмаш» ведет большую программу жилищного строительства — на каких условиях работники могут получить квартиру?

Михаил Будниченко: Доступное жилье — очень животрепещущий вопрос, особенно для молодежи. До 90-х годов «Севмаш» был серьезным заказчиком строительства жилья в Северодвинске. Больше половины домов в городе построено для работников предприятия. После 90-х программа была свернута. И начиная с 2012 года мы снова возродили традицию — запустили корпоративную программу строительства жилья для корабелов. Она была рассчитана до 2020 года. За восемь лет ввели в эксплуатацию девять домов. Самый большой — 140-квартирный — сдали в ноябре прошлого года.

Дом на Морском проспекте в Северодвинске, построенный для работников «Севмаша» © АО «ПО Севмаш»

Люди этой программой очень довольны. В чем интерес корабелов? В доступности. Мы не преследуем цель заработать на этом деньги, а потому нет накруток, которые обычно делают коммерческие фирмы. Квадратный метр в домах «Севмаша» стоит на 20 процентов дешевле, чем на рынке недвижимости. Кроме того, мы помогаем нашим семьям выплачивать проценты по ипотеке. С 2018 года минимальный размер этой компенсации составил 50 тысяч рублей в год в течение первых пяти лет. На этих условиях наши работники с удовольствием покупают жилье.

Конечно, определенные требования к участникам жилищной программы есть. В первую очередь она нацелена на закрепление на предприятии ценных кадров — перспективных молодых и опытных рабочих и инженеров. Всего в рамках корпоративной жилищной программы было спроектировано и построено 40 тысяч квадратных метров жилья. Более 600 семьей въехали в новые квартиры. Сейчас с Объединенной судостроительной корпорацией обсуждаем возможность продолжения программы.

Владимир Станулевич: Судя по непрерывно проводимым олимпиадам среди школьников, «Севмаш» начинает искать кадры с третьего класса школы?

Михаил Будниченко: Значительно раньше! Северодвинские дети еще с детского сада знают, что такое подводная лодка и как она устроена. Если бы мы начинали работать с детьми с третьего класса, то значительно опоздали бы в их профориентационном образовании. В детских садах проводим уроки в простой и увлекательной форме с использованием демонстрационного материала — разборного макета подводной лодки. Более усложненные уроки проходят в школах. Проводим много викторин, конкурсов на судостроительную тематику, экскурсии по территории предприятия, в школах области у нас созданы классы «Севмаша».

Один из самых громких профориентационных проектов — судостроительная олимпиада. За шесть лет с городского масштаба она выросла до всероссийского. В прошлом году в ней приняли участие более 700 школьников с 3-го по 11-й классы. В онлайн-формате задания конкурса решали школьники Московской, Новгородской, Кировской, Саратовской, Псковской областей, Ставропольского края, Карелии, Ханты-Мансийска и многих городов.

Еще один значимый для нас профориентационный проект был запущен в прошлом году. Во Всероссийском детском центре «Орленок» была проведена профильная судостроительная смена «Служу Отечеству! Корабелы будущего». Пятьдесят школьников 11−16 лет из Москвы, Северодвинска, Московской и Мурманской областей познавали судостроительные науки и строили собственные управляемые модели по проекту линкора «Октябрьская революция». Будем продолжать двигаться в этом направлении.

Владимир Станулевич: Флагманом ВМФ России станет крейсер «Адмирал Нахимов», проходящий модернизацию на «Севмаше». Расскажите об этом проекте.

Михаил Будниченко: На корабле проекта 11 442М развернут серьезный фронт работ. В прошлом году завершился важный этап — были закончены доковые работы, корабль выведен из наливного бассейна к набережной для достройки и испытаний. В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» подписано дополнительное соглашение к контракту на финансирование работ по кораблю.

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов», флагман ВМФ России, проходит на «Севмаше» ремонт и модернизацию © АО «ПО Севмаш»

После ремонта он станет флагманом российского Военно-морского флота. Его габариты позволяют разместить широкую номенклатуру радиоэлектронного оборудования, средств нападения и обороны. К монтажу оборудования и механизмов специалисты приступили в прошлом году. Сейчас на корабле развернуты электромонтажные работы. На объект будет подано штатное электропитание. Затем по разработанным проектантом методикам корабль пройдет швартовные испытания у причала. Далее его ждут ходовые испытания в море. В них будут задействованы военный экипаж и сдаточная команда предприятия. Сейчас специалисты проходят обучение и аттестацию.

При ремонте используются современные технологии. Проектантом (Северное ПКБ) создана полная 3D-модель корабля. Она позволяет сэкономить силы и средства. К примеру, при внутреннем насыщении корабля оборудованием, трубопроводами, различными системами можно учесть расположение смежных систем, сделать поправку на зоны обслуживания и механизмов, точно определить длину кабеля при его прокладке и таким образом сэкономить до 500 км кабеля.

Владимир Станулевич: Переход на строительство АПЛ пятого поколения — решенный вопрос или обсуждаемый? На какой стадии работы?

Михаил Будниченко: Как уже не раз говорилось в СМИ, конструкторское бюро «Малахит» провело работы по определению облика перспективной многоцелевой подводной лодки следующего поколения, над созданием АПЛ работают различные организации. Атомоход будет отвечать всем перспективным требованиям ВМФ. Со своей стороны хочу отметить, что мы готовим предприятие к строительству АПЛ пятого поколения. На «Севмаше» ведется масштабное техническое перевооружение, реконструкция производственных мощностей, внедряются новые технологии.

Владимир Станулевич: Гендиректор ОСК Алексей Рахманов заявил, что если в России будет строиться авианосец, то это будет на «Севмаше». Это мечты, планы или что-то уже делается? Если в гособоронзаказ на 2022 год будут включены цифры по авианосцу, «Севмаш» будет готов к выполнению заказа?

Михаил Будниченко: Если говорить об опыте и накопленных знаниях, то среди других российских верфей нет предприятий, которые в новом тысячелетии работали бы с подобными крупными кораблями. Фактически в процессе переоборудования авианосца «Викрамадитья» по заказу Военно-морских сил Индии был построен новый корабль. Сегодня этот авианосец — флагман индийских ВМС. Другой вопрос в том, что сегодня у нас большой портфель заказов по линии строительства АПЛ и ремонта корабля проекта 11 442М. В любом случае наш портфель госзаказа формирует Министерство обороны. Если поставят такую задачу, то мы приложим максимальные усилия к ее выполнению.

Флагман ВМФ Индии авианосец «Викрамадитья» , бывший «Адмирал Горшков», прошедший на «Севмаше» глубокую модернизацию — практически построенный заново © АО «ПО Севмаш»

Владимир Станулевич: Загрузка «Севмаша» гособоронзаказом сейчас составляет 95%, президент поставил задачу формирования портфеля гражданских заказов в размере не менее 50% мощностей. Как совместить эти два обязательных показателя?

Михаил Будниченко: Делаем это с учетом загрузки предприятия по линии гособоронзаказа. Сегодня «Севмаш» по гражданскому направлению загружен на 5−7 процентов. Это в первую очередь изготовление деталей и секций для 12-го суперблока ледостойкой стационарной платформы «А», предназначенной для месторождения «Каменномысское-море». Это дает возможность дозагрузить три цеха — корпусообрабатывающий, стапельный цех №42 и корпусно-сварочное производство. Всего необходимо обработать 7 тысяч тонн металла. Кроме того, продолжаем выпускать продукцию технического назначения: судовые подшипники, арматуру, гидрооборудование, амортизаторы, судовую мебель. Номенклатура обширна. Большую часть портфеля заказов составляет продукция, которая поставляется в рамках межзаводской кооперации для выполнения гособоронзаказа. География поставок широка: от Калининграда до Вилючинска, от Мурманска до Махачкалы.

Владимир Станулевич: Платформа для Каменномысского месторождения проектируется на «Севмаше». Будет ли она и строиться у Вас на предприятии?

Михаил Будниченко: Нет, таких планов не было изначально. Как я уже сказал, «Севмаш» изготавливает детали и секции платформы, далее их отправляем заказчику — ЦС «Звездочка». В части проектирования мы занимаемся только рабочей документацией на основные корпусные конструкции. У нас заключен договор с конструкторским бюро «Коралл».

Владимир Станулевич: Работники хвалят поликлинику «Севмаша» — что в ней особенного?

Михаил Будниченко: Центральная медико-санитарная часть №58 обслуживает работников и «Севмаша», и «Звездочки», и других северодвинских предприятий оборонки. Она обеспечена хорошим медицинским оборудованием. Даже в сложные перестроечные времена благодаря правительству Москвы (в рамках соглашения с Севмашем) сюда поставлялась современная техника. Очень важно, что врачи работают в тесном сотрудничестве с заводами. К примеру, на «Севмаше» открыты 15 фельдшерских пунктов. То есть, если работник почувствовал недомогание, за консультацией и первичным осмотром он может обратиться в пункт, который находится прямо в цехе. С самого основания «Севмаш» и медсанчасть работали в одной связке. Во многих вопросах друг друга понимаем. Мы заинтересованы в том, чтобы наши работники обслуживались на хорошем уровне, были здоровы и имели возможность плодотворно трудиться.