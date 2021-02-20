Москва, , 21:27 — REGNUM Заявление гендиректора ООО «Военно-промышленная компания» Александра Красовицкого о том, что фирма планирует создать на базе перспективного лёгкого броневика «Стрела» гражданский внедорожник — аналог Toyota Land Cruiser, вызвало споры в интернете. Граждане оставили свои комментарии 20 февраля в социальной сети Facebook.

«Планируют? Ну как начнут продавать, тогда и поговорим», — пишет Алексей М.

Некоторые комментаторы отметили, что в на территории России были удачные примеры гражданских внедорожников. Залог их успеха заключается, по мнению людей, в надёжности и простоте.

«Есть прекрасный пример «Нивы» ВАЗ 2121. Не смотрели ни на кого особо, не болтали, а взяли сделали! Так и делайте — просто, надежно, холодонадёжное (автономка), не ржавеющее с первых дней», — обращается Vladimir I.

Другие же указали на не вполне удачные примеры перевода военной техники на гражданские рельсы.

«Был уже один — УАЗ патриот, и это было печальное создание, что до сих пор «радует» граждан, а завод его все допиливает. Идея была хорошая, но отсутствие нормального двигателя всё свело на нет», — поделился своим мнением Алексей К.

Нашлись и те, кто указал на неверное позиционирование, когда кто-то пытается создать некий русский аналог того или иного западного продукта. Люди уверены, что необходимо создавать своё, а не заниматься копированием идей.

«Зачем создавать то, что уже есть? Надо что-то своё создать», — считает Mikhail A.

Напомним, 20 февраля гендиректор ВПК Александр Красовицкий заявил РИА Новости о том, что его фирма планирует создать на базе перспективного легкого броневика «Стрела» гражданский внедорожник — аналог Toyota Land Cruiser.