Киев, , 19:40 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский вечером 20 февраля подписал указ о введении решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата Виктора Медведчука и его окружения.

Об этом сообщает пресс-служба офиса президента Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как и заявлялось накануне, санкции сроком на три года введены против 19 юридических лиц и 8 физических лиц — самого Медведчука и его жены Оксаны Марченко, их окружения, а также нескольких граждан России.

Офис Зеленского уточняет, что санкции предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий на пользование недрами, запрет на вывод капиталов за границу.

ИА REGNUM напоминает, что 2 февраля Совнацбез Украины ввел санкции против депутата Рады Тараса Козака, что привело к немедленному блокированию принадлежащих ему оппозиционных телеканалов. Тогда Зеленский подписал указ сразу после его утверждения СНБО, а в этот раз пауза между оглашением и подписью составила почти сутки.