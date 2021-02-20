Луганск, , 19:36 — REGNUM Посёлок Молодёжное (ЛНР) 20 февраля дважды подвергся обстрелу со стороны ВСУ, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

В 15:05 мск Молодёжное было обстреляно ВСУ из станкового противотанкового гранатомёта (СПГ-9) и крупнокалиберного пулемёта со стороны Попасной.

Через десять минут снова был открыт огонь — также из Попасной: на этот раз Молодёжное обстреляли из стрелкового оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ обстреляли из миномёта калибра 82 мм район села Лозовое в ЛНР.

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