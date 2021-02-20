Архангельск, , 19:34 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области число заболевших COVID-19 пополнили 169 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

Наибольший прирост заболевших отмечен в Архангельске (+47), Северодвинске (+21) и Плесецком районе (+15). Всего на лечении с COVID-19 находятся 4278 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области прививку от COVID-19 сделали более 20 тысяч человек.