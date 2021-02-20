Йошкар-Ола, , 19:33 — REGNUM По состоянию на 1 февраля текущего года, просроченная задолженность по заработной плате в Марий эл по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 3,986 млн рублей, что в 3,2 раза больше, чем на начало января текущего года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Маристата.

Максимальная доля задолженности приходится на «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» — 69,7% или 2,78 млн рублей. Зарплату недополучили 46 медицинских и социальных работников, в среднем около 60,34 тыс. рублей каждый.

778 тыс. рублей или 19,5% составляет задолженность перед шестерыми работниками сельского хозяйства, в среднем они недополучили по 129,6 тыс. рублей.

Около 10,7% составляет доля предприятий в области обеспечения электроэнергией, газом и паром. 428 тыс. рублей не выплатили 39 жителям республики или по 10,97 тыс. рублей каждому.

Отметим, задолженность по зарплатам в медицине и социальных услугах в республике сформировалась впервые.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 января 2021 года просроченная задолженность по зарплатам в Приволжском федеральном округе составила 149 млн рублей, или на 22,7% меньше, чем в декабре прошлого года. Максимальный объем долгов накопили в Татарии — 49,335 млн рублей, Башкирии — 46,369 млн рублей и в Чувашии — 19,996 млн рублей.