Москва, , 21:24 — REGNUM Заявление министра обороны США Ллойда Остина, в котором он пообещал украинскому коллеге Андрею Тарану помощь в борьбе с «российской агрессией», вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 20 февраля в социальной сети Facebook.

«Боже, как стыдно! Весь мир смеётся. Доскакались. Хоть вышиванки не надевайте, не позорьте национальный костюм!», — пишет Лора Р.

Многие пользователи не восприняли серьёзно слова главы Пентагона. По их видению, помощь будет оказана, но она будет носить скорее символический характер.

«Ну, раз этот чувак пообещал, значит, стопудово железняком сделает. Окраине недавно сто надувных лодок подогнали военных. Значит, сейчас ещё и вёсла дадут!», — шутит Михаил С.

Некоторые комментаторы считают, что даже символическая помощь будет воспринята, а Украине, как нечто сверхъестественное. Люди считают, что в сложившейся ситуации соседняя страна ведёт себя недостойно.

«Подачки Украина любит. Что-нибудь подарят из старой техники, так на Украине это будет национальный праздник», — считает Natalie S.

Часть людей призвала граждан Украины не унижаться и самостоятельно начать решать внутренние проблемы без оглядки на якобы агрессию со стороны России.

«А с понижением цен за коммуналку, повышение пенсий и зарплат он не пообещал», — написал Валерий П.

Напомним, 20 февраля министр обороны США Ллойд Остин пообещал украинскому коллеге Андрею Тарану помощь в борьбе с «российской агрессией», говорится в сообщении Пентагона.