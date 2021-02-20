Архангельск, , 19:26 — REGNUM В деле о главы ТГК-2, подозреваемого в превышении полномочий и сокрытии денег, появился фигурант из «Архоблэнерго». Его задержали сегодня, 20 февраля, в Архангельске.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Архангельской области и НАО, по версии следствия, благодаря действиям подозреваемых, была дестабилизирована работа АО «Архоблэнерго». Организация понесла убытки в размере более 290 млн рублей, кредиторская задолженность была искусственно увеличена до более чем 1 млрд рублей, при этом образовался долг перед бюджетом по налогам и страховым взносам в размере более 140 млн рублей.

Кроме того, подозреваемые предприняли меры, направленные на банкротство предприятия с целью монополизации и получения контроля над топливно-энергетическим рынком Архангельской области.

По месту работы и жительства подозреваемых проведены обыски, изъята необходимая документация. Подозреваемые задержаны, следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня утром в Москве была задержана глава ТГК-2 Надежда Пинигина. По некоторым данным генерального директора «ТГК-2» могут этапировать в Архангельск.