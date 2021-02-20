Вашингтон, , 19:25 — REGNUM Президент США Джо Байден официально объявил ситуацию в Техасе стихийным бедствием, сообщает 20 февраля пресс-служба Белого дома.

Уточняется, что штат Техас, накрытый сильными снегопадами, теперь может получить федеральную помощь.

«Вчера президент Джозеф Байден объявил о наличии масштабного бедствия в штате Техас и поручил оказать федеральную помощь», — указано в заявлении администрации США.

Как сообщало ИА REGNUM, в штате Техас сотни тыс. человек остаются без электричества из-за аномальных холодов и сильных снегопадов, нехарактерных для этой местности. По данным СМИ, несколько десятков человек погибли от переохлаждения и иных причин, связанных со снежными бурями и холодами.

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