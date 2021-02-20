Москва, 20 февраля, 2021, 20:52 — ИА Регнум. Решение главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина опубликовать мем в виде первой фотографии с Марса американского марсохода Perseverance со своим пририсованным лицом вызвало неоднозначную реакцию в интернете. Граждане выразили своё отношение 20 февраля в социальной сети Facebook.

Kremlin.ru Дмитрий Рогозин

«Я думал, что он занимается развитием космонавтики, а оказывается «фотошопом». Циолковский и Королев, наверное, рыдают на «том свете» от происходящего», — пишет Максим А.

Многие пользователи отреагировали на данное изображение отрицательно. По их видению, не Рогозину шутить, когда Америка обгоняет Российскую Федерацию в области космоса.

«А он в «Комеди Клаб» не пробовал записаться? А, вообще, как показывает исторический опыт, не надо соревноваться с Америкой. Надо просто ценить своих ученых и конструкторов. В NASA их сумели оценить по достоинству», — считает Igor T.

Некоторые комментаторы отметили, что Роскосмос не успевает за развитием космических программ других государств и это, по их мнению, не может не расстраивать.

«Россия постепенно теряет позиции в космическом ралли, его уже обогнал Китай, посадив на Луну свой луноход, и получил образцы лунного грунта. А Илон Маск полным ходом готовит желающих на Марс, через три-четыре года они будут на красной планете», — поделился своим мнением Berkinbay B.

Тем не менее нашлись и те, кому картинка с Рогозиным на Марсе показалась довольно смешной.

«Такие все серьёзные, неужто никому не смешно?» — задаётся вопросом Ivan S.

Напомним, 20 февраля глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в своем Twitter мем в ответ на публикацию первой фотографии с Марса американского марсохода Perseverance.