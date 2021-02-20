Киев, , 19:25 — REGNUM Экс-премьер Украины Арсений Яценюк утверждает, что история с выводом из государственной собственности нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление» в 2016 году спровоцировала его отставку с поста главы правительства.

Об этом он заявил в эфире украинского телевидения 20 февраля, комментируя решение Совнацбеза о национализации этого трубопровода.

Яценюк заявил, что в 2015 году часть нефтепродуктопровода по решению суда перешел в руки людей, «которые имеют отношение к Виктору Медведчуку», поэтому в начале апреля 2016 года он был намерен ввести полный запрет на импорт нефтепродуктов из Российской Федерации, чтобы не дать возможности пользоваться этим ресурсом.

«Для рассмотрения этого вопроса было созвано внеочередное заседание кабинета министров на 8 апреля 2016 года. И оно не состоялось, потому что мне сорвали кворум! Впервые в моей истории как премьер-министра Украины мне сорвали кворум! И это фактически было последней точкой в принятии мной решения о подаче заявления об отставке с должности премьер-министра», — сказал политик.

Отвечая на уточняющий вопрос, кто именно сорвал кворум, Яценюк сказал, что министры по квоте его партии «Народный фронт» были на заседании, а остальная часть кабмина была сформирована по квоте блока Порошенко.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение вернуть в государственную собственность «украинскую» часть нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление», отметив, что каким-то образом, без всяких на то оснований в 2015 году нефтепродуктопровод оказался в руках двух собственников с иностранной регистрацией, но аффилированных с двумя гражданами Украины.

Арсений Яценюк объявил о своей отставке с поста главы правительства Украины 10 апреля 2016 года. После этого правительство возглавил один из лидеров блока Порошенко Владимир Гройсман.