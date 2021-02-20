Москва, , 19:19 — REGNUM Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» вызывает интерес всё у большего числа африканских стран, сообщили 20 февраля в пресс-службе МИД РФ.

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Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованного по итогам второго заседания Научного совета при Секретариате Форума партнёрства Россия-Африка, состоявшегося 17 февраля в формате видеоконференции.

«Важным аспектом взаимодействия является применение российской вакцины «Спутник V», число заинтересованных в использовании которой среди государств Африки неуклонно растет», — говорится в сообщении.

Напомним, в вышеуказанном заседании участвовали 25 представителей государственных органов, научных и общественных кругов. Помимо дипломатов, в нём участвовали представители Минобрнауки РФ, Фонда «Росконгресс», Российской академии нayк.

Главной темой мероприятия стало сотрудничество России со странами Африки в сфере медицины и сельского хозяйства.

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Добавим, что «Спутник V» официально зарегистрирован среди африканских стран в Алжире, Гвинее, Тунисе, Габоне и Гане.

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