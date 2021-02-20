Париж, , 19:22 — REGNUM Около 600 научных сотрудников университетов Франции подписали открытое письмо с требованием к министру высшего образования, исследований и инновации Франции Фредерик Видаль уйти в отставку после того, как она предложила проверить учебные заведения на поддержку джихадизма. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщает France Info.

«Мы, сотрудники высших учебных заведений, доктора наук, кандидаты наук, можем лишь сожалеть, что Фредерик Видаль использует дискурс крайне правых партий, обращая внимание на выдуманный ею исламо-гошизм», — говорится в письме.

Напомним, под «исламо-гошизмом» французские политики с недавних пор подразумевают некое слияние идей исламизма и крайне левых политических течений, поддерживающих джихадизм.

«Мы выступаем против такого унижения, которое можно смело назвать охотой на ведьм… Мы думаем, что такой министр не достоин того, чтобы представлять нас, и требуем ее отставки», — сказано в обращении.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля Видаль потребовала провести расследование в ведущем научно-исследовательском учреждении Франции Национальном центре научных исследований, чтобы выяснить, «какие исследования проводятся в нашей стране» и какие из них «являются научными, а какие — скорее активистскими».

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