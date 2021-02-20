Москва, , 20:51 — REGNUM Заявление создателя корпорации Microsoft Билла Гейтса о целесообразности миллиардных инвестиций в строительство предприятий по производству вакцин от коронавируса, которые позволят избавиться от пандемии COVID-19, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили свою позицию 20 февраля в социальной сети Facebook.

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"Денюшки, как я люблю вас, мои денюшки». И Гейтс не исключение. Сказку «Буратино» надо перечитывать», — поделилась своим мнением Nina K.

Многие пользователи пришли к выводу, что данное заявление является не просто прогнозом, а целым сценарием того, как будет выглядеть мир в будущем.

«Единственный способ точно предсказывать будущее — делать его самому. Когда человек с такими возможностями и средствами делает такое предсказание, то фактически признается в преступлении», — считает George D.

Некоторые комментаторы не понимают, почему основатель IT-компании стал авторитетом в вопросах вирусологии. Граждане считают, что решением проблем с пандемией должны заниматься профильные специалисты.

«Новый вирусолог. Откуда он может знать? Или знает? Прямо на всё даст ответ», — пишет Yulia S.

Нашлись и те, кто оказался уверен в том, что не сама пандемия опасна для человечества, а вся коммерция, которая крутится вокруг коронавируса.

«Единственный способ остановить пандемию — прекратить этот коммерческий проект и перестать издеваться над людьми. В общем, откуда-то взять совесть», — написала Наталья Д.

Напомним, 19 февраля создатель Microsoft Билл Гейтс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил о целесообразности миллиардных инвестиций в строительство предприятий по производству вакцин от коронавируса.