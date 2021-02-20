Киев, 20 февраля, 2021, 19:05 — ИА Регнум. Совет национальной безопасности и обороны Украины даже не думал вводить санкции против телеканала «Прямой», который в спешном порядке 18 февраля купил экс-президент страны и депутат рады Петр Порошенко.

President.gov.ua Пётр Порошенко

Об этом 20 февраля заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире украинского телевидения.

Силовик подчеркнул, что в аппарате СНБО этот вопрос даже не рассматривали и, по его мнению, никаких оснований для введения санкций в отношении владельцев «Прямого» нет.

«Может, кто-то Петра Алексеевича шантажировал? Может, он зря потратил деньги, не знаю», — иронически сказал Данилов.

ИА REGNUMнапоминает, что вечером 18 февраля, накануне заседания Совнацбеза, экс-президент Украины и лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенконаканунеофициально купил телеканал «Прямой», который ранее формально принадлежал его соратнику, бывшему главе КГГА и экс-депутату Рады Владимиру Макеенко (но при этом полностью контролировался сами Порошенко).

В своем обращении экс-президент заявил, что вынужден экстренно купить телеканал, поскольку источники ему сообщили, что в отношении его предыдущих владельцев будут введены санкции.

После этого отдельные политики заявили, что Макеенко и Порошенко попросту стали жертвами технологии специальной точечной информационной кампании.