Лондон, , 19:00 — REGNUM Посольство Британии в Киеве выделило 168 тыс. фунтов стерлингов (около $235 тыс.) административным структурам Херсонской области Украины, выдающим украинские паспорта жителям Крыма.

Об этом сообщает 20 февраля официальный сайт британского посольства на Украине.

«В день седьмой годовщины незаконной аннексии Крыма Великобритания объявляет о финансировании нового проекта по облегчению доступа к жизненно важным услугам для украинцев, проживающих в Крыму. Великобритания выделила 168 тысяч фунтов стерлингов на данный проект поддержки местных административных структур в соседней с Крымом Херсонской области, благодаря которому нуждающиеся смогут посещать местные госпитали и получать украинские паспорта», — указано в сообщении.

Кроме того, посольство отмечает, что Лондон приветствует новую международную «Крымскую платформу», инициированную Киевом для очередных жалоб на «страну-агрессора» и на уход Крыма из состава нацистской Украины.

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