Париж, , 19:21 — REGNUM Во Франции после окончания зимних школьных каникул в учебных заведениях будут проводить до 200 тысяч тестов на COVID-19 в неделю. Об этом в интервью телеканалу BFM TV сообщил министр национального просвещения Франции Жан-Мишель Бланке.

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"С началом учебы некоторые вещи изменятся, поскольку мы хотим ввести новые правила… Если мы будем использовать тесты на коронавирус по слюне, мне кажется, все согласятся их проходить. Начнем мы с начальной школы», — уточнил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в школьных столовых французского города Лион введут«уникальное меню без мяса» для того, чтобы замедлить распространение SARS-CoV-2.

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