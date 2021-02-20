Москва, , 18:57 — REGNUM Директор департамента по связям с общественностью футбольного клуба «Спартак» (Москва) Антон Фетисов заявил, что полузащитник команды Остон Урунов перейдёт в «Уфу» — на правах аренды.

«Урунов продолжит карьеру в «Уфе». Аренда — до конца сезона, с правом выкупа», — передает слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

Урунов с августа 2020 г. провёл в составе красно-белых 9 матчей и забил 1 мяч.

Ранее Фетисов прокомментировал слова гендиректора «Крыльев Советов» (Самара) Евгения Калакуцкого о неполных выплатах за трансфер форварда Александра Соболева.

«Свои финансовые обязательства перед «Крыльями Советов» «Спартак» выполнил в полном объёме», — отметил он.