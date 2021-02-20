Луганск, , 18:57 — REGNUM Обстрелу из миномётов калибра 82 мм подвергли ВСУ район села Лозовое (ЛНР), сообщает 20 февраля Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Обстрел украинские формирования осуществили в 12:35 мск из населённого пункта Светлодарск. По району Лозового ВСУ выпустили девять мин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 19 февраля, ВСУ обстреляли район села Калиновка из станкового противотанкового гранатомёта и крупнокалиберного пулемёта.

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