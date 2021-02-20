Любляна, , 18:52 — REGNUM Биатлонисты сборной РФ Матвей Елисеев, Саид Каримулла Халили, Эдуард Латыпов, Александр Логинов взяли бронзу в эстафете на ЧМ в Поклюке (Словения). Об этом 20 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сборная России, использов 5 доппатронов, уступила победителям 50,9 сек.

Победу в соревнованиях одержала сборная Норвегии — 1 ч 12 мин. 27,4 сек., использовав 8 доппатронов.

На II месте — команда Швеции, +33,1 сек., 7 доппатронов.

Российские биатлонисты в связи с решением CAS выступают в Словении под названием RBU (Russian Biathlon Union) и флагом Союза биатлонистов РФ.

При победе на церемонии награждения вместо гимна РФ будет звучать гимн Международного союза биатлонистов.