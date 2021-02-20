Москва, , 18:51 — REGNUM Законопроект об ограничении выбросов парниковых газов внесло в Госдуму правительство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля.

Инициатива направлена на выполнение Парижского соглашения. На базе нового закона в РФ должна появиться государственная система учёта и реализации проектов по уменьшению выбросов парниковых газов.

Отсутствие на национальном уровне законодательного урегулирования вопросов по ограничению выбросов парниковых газов сужает перспективы вхождения Российской Федерации в группы экономических, технологических и экологических лидеров на мировом и региональном уровнях и активное международное сотрудничество в этих сферах, на закрепление за страной статуса одной из лидирующих мировых держав, отмечают авторы инициативы.

Законопроектом формируется необходимая правовая основа для получения полной и достоверной информации организаций о выбросах парниковых газов. В этих целях инициатива предусматривает обязанность хозяйствующих субъектов, деятельность которых сопровождается значительными выбросами парниковых газов представлять в уполномоченный орган отчеты о выбросах парниковых газов.

Критерии деятельности, которая сопровождается значительными выбросами парниковых газов, будут установлены актом правительства РФ.

Кроме того, законопроектом вводится понятие «целевой показатель сокращения выбросов парниковых газов». Показатель также будет установлен правительством.

Для установления ответственности регулируемых организаций за непредставление или несвоевременное представление отчетов о выбросах парниковых газов, а также за представление в отчетах о выбросах парниковых газов недостоверной информации потребуется внести изменения в КоАП, указали в правительстве.

Климатические проекты

Законопроектом предусмотрено также право юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) реализовывать климатические проекты, то есть «проекты, которые направлены на сокращение выбросов парниковых газов или увеличение их поглощения».

Для этого будут установлены критерии отнесения проектов к климатическим проектам, порядок верификации их результатов, порядок и формы представления отчетов о реализации климатического проекта.

Углеродные единицы

Законопроектом предусмотрено появление новой категории имущественных прав — углеродных единиц.

Для установления особенностей налогообложения углеродных единиц потребуется внести изменения в Налоговый кодекс РФ.

Дальнейшим развитием предлагаемого механизма сокращения выбросов парниковых газов и увеличения их поглощения после принятия закона станет проведение работы на международном уровне по взаимному признанию углеродных единиц, обещают авторы.

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