20 февраля 2021 | Время чтения 7 мин

Галина Смирнова, , 20:31 — REGNUM Страсти вокруг роста цен только накаляются. И за что ни возьмись, с какой стороны ни подойди, везде проблемы. Но у каждой истории всегда есть и положительная сторона. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вероятно, в результате этой истории мы увидим своего рода распутывание «змеиного клубка», в котором тесно переплелись интересы бизнеса, чиновников, политиков, одержимых не просто высокой маржой в рамках какого-то одного вида бизнеса, а очень высокой маржой — получением власти. Не случайно же рост цен совпал с пандемией.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Так вот, в деле роста цен появились новые вводные. Как сообщало издание «Коммерсантъ», Руспродсоюз (РПС), объединяющий более 400 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, обратился в ФАС России с предложением проверить обоснованность повышения цен на пластиковую упаковку. В обращении РПС указывается, что с конца 2020 года участники союза получают предупреждения о росте цен на пластиковую упаковку в среднем на 10−15%. В свою очередь, в антимонопольном органе, как пишет издание, пообещали «принять меры реагирования в случае обнаружения признаков нарушения антимонопольного законодательства». В это же время Минпромторг получил письма от производителей пластиковой упаковки, уведомивших о росте стоимости сырья для своей продукции. Уточняется, что Министерство промышленности и торговли перенаправило это письмо в ФАС. В курсе проблемы и Минсельхоз, которому, по словам представителя ведомства, известно об удорожании пластиковой упаковки, и оно также «обращало внимание профильного ведомства на необходимость проработки данного вопроса».

Продукты в упаковке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Пожалуй, впервые с момента устроенного президентом разноса чиновников всех этих ведомств наблюдается настолько высокая единовременная их осведомленность о новых угрозах. И это уже хорошо.

Президент Российского союза пекарей Алексей Ляпин подтверждает, что с конца 2020 года и по текущий момент стоимость упаковки резко выросла — на 70%. При этом заметим, что та же мука в той же рознице продается в бумажных (!) пакетах, так что о росте цен какой именно упаковки идет речь, не совсем понятно. Но это к слову. А вот производители молока говорят, что цену на всю импортируемую пластиковую упаковку скорректировала девальвация. Импортируемую пластиковую упаковку. Импортируемую. Так не импортируйте, как говорится. Покупайте отечественную.

У производителей нефтегазохимического комплекса свое оправдание — свои аргументы. В СИБУРе заявили изданию «Коммерсантъ», что цены на мировом и российском рынках выросли из-за роста спроса на полимеры и цен на сырье для нефтехимии, которые привязаны к мировым котировкам углеводородов, а также остановки производств некоторых производителей в начале года. Рост мировых котировок опережает динамику цен в России, добавили в компании. Подчеркнем, если ситуацию негативно оценивает такая компания, как СИБУР, которая имеет как добывающие мощности, так и перерабатывающие, следовательно, ожидать каких-то более позитивных новостей от предприятий, имеющих только лишь перерабатывающие мощности, не приходится. Хотя напомним, что в середине октября прошлого года в России появился документ, ход которого был довольно натужным из-за спора Минфина с Минэнерго по поводу целесообразности льгот на этан и СУГ, используемые в том числе для производства полимеров для пластика. Речь идет о законе, которым были внесены изменения в Налоговый кодекс РФ в части, применяемой при определении обратного акциза на сжиженные углеводородные газы (СУГ). Напомним, как мы писали ранее, налоговых льгот нефтехимические компании просили еще с 2015 года, когда заработал налоговый маневр в «нефтянке». Чтобы нивелировать негативное влияние маневра на нефтехимию (компании опасались, что он спровоцирует сильный рост цен на сырье), был введен обратный акциз на нафту. В результате компании регулярно просили выравнять налоговые условия для разных видов нефтехимического сырья. Предыдущий состав правительства сделал ставку на стимулирование переработки этана и СУГ. Этан считается наиболее выгодным сырьем для производства этилена — при меньшем расходе обеспечивается больший выход продукции. Однако из-за инфраструктурных ограничений его переработка в России практически не развита. По данным газеты «Ведомости», в добываемом России газе содержится около 10−12 млн тонн этана, а перерабатывается всего около 700 тыс. тонн. Объем производства СУГ в стране оценивается в 17 млн тонн, при этом около 40% поставляется на экспорт. Эксперты отмечают, что переработка СУГ была бы эффективнее, если бы не существовало обратного акциза на нафту. При этом, по расчетам Минэнерго, обратный акциз на этан и СУГ позволит привлечь в Россию более 3,5 трлн руб. инвестиций в ближайшие 6−7 лет и увеличить переработку этана и СУГ на 8−10 млн тонн.

В итоге документ о льготах, пройдя долгий путь, появился, как мы отметили, лишь в октябре — под занавес прошлого года. По данным Российской Газеты, Законом предусматривается, что для получения обратного акциза на СУГ, компаниям с 1 января 2022 года необходимо запустить дополнительные мощности по переработке сырья — не менее 300 тысяч тонн в год, или модернизировать уже существующие производства. Компаниям нужно заключить соглашение с Минэнерго, по которому они должны отправить на переработку не менее 100 тыс. тонн СУГ, или в течение 6 лет с 2021 по 2027 год вложить в обновление производства более 65 млрд рублей. Если производитель вложит в модернизацию мощностей по переработке СУГ более 110 млрд рублей, предусмотрена ежегодная индексация ставки акциза на СУГ с 1 января 2024 года. Ставка акциза на этан составит 9 тыс. рублей за тонну и индексации не будет подлежать.

Продукты в упаковке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

То есть, льготы предусмотрены для новых и проходящих через модернизацию действующих предприятий, но все же они предусмотрены. При соответствии условиям закона, как сообщал ТАСС, по расчетам правительства, федеральный бюджет возместит по этану порядка 4,3 млрд руб. в 2022 году, 12,1 млрд руб. — в 2023 году, 36,6 млрд руб. — в 2024 году. Итого в общей сложности получается 53 млрд рублей из, например, 65 млрд, вложенных в модернизацию. Возмещение по СУГ составит в 2022 году порядка 10,4 млрд руб., в 2023 году — 14,5 млрд руб., в 2024 году — 15,5 млрд руб.

Понятно, что компании инвестируют деньги сегодня, а возмещение получают «завтра». Но ведь и последующая прибыль с дивидендами идет далеко не государству. Более того, издание «Коммерсантъ» 10 февраля писало, что ФАС и Минэнерго обеспокоены взлетом цен на сжиженный газ, мол, цены растут из-за увеличения привлекательности экспорта и высокого спроса из-за холодов в Европе, а также на фоне сокращения отгрузок рядом производителей. Регуляторы пытаются заставить производителей СУГ продавать на бирже больше товара, чтобы сбить цены, договорившись и спланировав увеличение нормативов обязательных продаж сжиженных углеводородных газов (СУГ) на бирже до 7,5% с нынешних 5%. Эксперты, на которых ссылается издание, тоже в качестве основных причин высоких оптовых цен на СУГ называют следующие факторы: сокращение объемов поставок по прямым договорам на февраль по некоторым производителям на 30%; высокий уровень экспортных котировок; сокращение переработки на фоне снижения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Но предполагается, что это временный, так сказать, исключительный фактор.

Понятно, что в ходе пандемии было проседание рынка, совпавшее со снижением цен на нефть, есть, вероятно, проседание спроса на внутреннем рынке по пищевому пластику и сегодня, в силу снижения потребления населением в целом продуктов питания и других товаров. Но оттого, что сейчас подорожают товары и продукты по тем или иным причинам, необязательно даже из-за пластика, спрос не увеличится, наоборот, снизится.