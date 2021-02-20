Йошкар-Ола, , 18:47 — REGNUM В Марий Эл по итогам 2020 года 32 призывника предстали перед судом за уклонение от военной службы. Об этом сообщает следственное управление СКР по республике.

Только с начала текущего года по аналогичным фактам возбуждено 14 уголовных дел, 12 из которых — в отношении жителей Йошкар-Олы. Отмечается, что чаще всего призывники просто не приходят повесткам в военкомат, или отказываются получать повестки. Причем к ответственности привлекаются и мужчины старше 27 лет, поскольку срок давности по таким преступлениям составляет два года.

В ведомстве напомнили, что за уклонение от военной службы может быть назначено наказание в виде штрафа до 200 тыс. рублей или дохода осужденного за период до 18 месяцев, принудительных работ на срок до двух лет, ареста на срок до шести месяцев или лишения свободы на срок до двух лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в осенний призыв на срочную службу в ряды Вооруженных сил РФ ушли около 700 призывников из Марий Эл. Призыв в период пандемии потребовал соблюдения жестких противоэпидемических мер.