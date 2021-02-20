Москва, , 18:45 — REGNUM Минобороны России заключило договор на поставку установочной партии отечественных разведывательно-ударных беспилотников «Альтиус», сообщают материалы итоговой коллегии министерства промышленности и торговли Татарстана.

В материалах указано, что после защиты технического проекта беспилотника подписан контракт на изготовление и поставку российским военным установочной партии дронов «Альтиус».

Сроки поставки и количество беспилотников не раскрываются.

«В рамках реализации государственного контракта на ОКР «Альтиус-РУ» по разработке БЛА обособленным подразделением № 2 АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА) в Казани успешно проведена защита и закрытие этапа «Технический проект». Подписан государственный контракт на изготовление и поставку установочной партии БЛА», — говорится в тексте документа.

Напомним, в январе 2020 года «Уральский завод гражданской авиации» успешно завершил испытания экспериментального образца перспективного беспилотного летательного аппарата «Альтиус-У».

Беспилотный комплекс «Альтиус-У» способен выполнять весь спектр разведывательных задач, а также нести и применять авиационные средства поражения. В частности, известно о наличии в арсенале беспилотника высокоточных планирующих бомб 9-А-7759 «Гром».

БПЛА «Альтиус» с размахом крыльев 28,5 метров имеет взлетный вес в шесть тонн и способен летать на высотах до 12 тыс. метров на дальность до 10 тыс. км. Установленная на «Альтиус-У» аппаратура позволяет управлять дроном через спутник, что делает радиус его применения практически неограниченным.

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