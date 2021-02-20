Париж, , 18:58 — REGNUM Министр национального просвещения Франции Жан-Мишель Бланке в интервью телеканалу BFM TV поддержал свою коллегу, министра высшего образования, исследований и инновации Фредерик Видаль, предложившую проверить научных исследователей в университетах страны на поддержку джихадизма.

Во время интервью Бланке заявил, что «исламо-гошизм», под которым французские политики с недавних пор подразумевают некое слияние идей исламизма и крайне левых политических течений, поддерживающих джихадизм, «является несомненным социальным фактом».

«Это можно понять по речам некоторых политиков. Когда Жан-Люк Меланшон (лидер крайне левой «Непокоренной Франции» — прим. ИА REGNUM) участвует в манифестации Организации против исламофобии во Франции, членами которой являются некоторые радикальные исламисты, он, безусловно, демонстрирует исламо-гошизм», — заявил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля Видаль потребовала провести расследование в ведущем научно-исследовательском учреждении Франции Национальном центре научных исследований, чтобы выяснить, «какие исследования проводятся в нашей стране» и какие из них «являются научными, а какие — скорее активистскими».

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