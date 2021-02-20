Ижевск, 20 февраля, 2021, 18:32 — ИА Регнум. В рамках национального проекта «Экология» в Удмуртии в течение двух лет ликвидировали 145 несанкционированных свалок. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Горящая свалка

В прошлом году был перевыполнен план по восстановлению лесов. Всего планировалось осуществить лесовосстановление на площади 8,5 тыс. га, был восстановлен лес на площади 11 тыс. га. Кроме этого, в Удмуртию поступило 25 единиц лесопожарной и лесохозяйственной техники и восемь единиц оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае текущего года в республику поступит ещё одна партия лесопожарной техники. В частности, поступит десять единиц лесопожарной, три единицы лесохозяйственной техники и одна единица лесохозяйственного оборудования. Технику получат подразделения АУ УР «Удмуртлес».