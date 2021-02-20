Санкт-Петербург, , 18:35 — REGNUM Ансамбль дореволюционной обувной фабрики «Скороход» на Заставской улице и Московском проспекте в Петербурге признали объекта культурного наследия регионального значения. Такое распоряжение издал глава комитета по охране памятников (КГИОП) Сергей Макаров.

Южный фасад производственного здания обувной фабрики Kgiop.gov.spb.ru

Конторское здание 1896 года постройки и производственные корпуса обувной фабрики, также возведенные в период с 1896 по 1915 годы, представляют собой характерные памятники индустриального наследия имперской столицы.

«Эти образцы промышленной архитектуры конца XIX-начала ХХ веков являются важной составной частью дореволюционного облика южных окраин города. Они выполнены в кирпичном стиле и имеют высокую степень подлинности», — уточнили в КГИОП.

Комплекс построек, созданный архитектором Анастасием Рейнбольдтом и получивший развитие по проектам Эриха Густавсона, отличается интересным объемно-пространственным и композиционным решением. Производственные корпуса кожевенного завода, которые тоже вошли в ансамбль, несмотря на перестройки советского периода, сохранили историческую конструктивную систему.

Добавим, товарищество Санкт-Петербургского механического производства обуви было основано немцем Генри Кирштейном в 1882 году в виде паевого товарищества и первоначально находилось на набережной Обводного канала в доме № 130, арендованном у Российско-Американской резиновой мануфактуры — будущего «Треугольника». К 1883 году для товарищества приобрели двор в Нарвской части, на набережной Лиговского канала.

В 1885 году по проекту техника-строителя Анастасия Рейнбольдта началось строительство производственных зданий у Московской заставы. Здесь возвели здание кожевенного завода для нужд обувной фабрики.

Вначале фабрика выпускала, главным образом, легкую элегантную обувь. В 1884 году дебютировали летние сандалии под названием полуботинки «Реформа». Известные публике под именем «скороходов», они пользовались успехом.

В конце 1880-х годов правление отмечало, что изготовленная обувь по внешнему виду не уступает парижской и венской, а в 1893 году на выставке в Чикаго она даже превзошла обувь конкурирентов. В начале 1891 года фабрика выпустила новую модель полуботинок «Реформа» по австрийскому образцу, которая оказалась очень выгодной. В 1894 году для её массового пошива был создан специальный «скороходный» цех.

Первые 15 лет обувная фабрика и кожевенный завод были ещё слабо механизированы, но уже к 90-м годам XIX века механическая база фабрики значительно окрепла. Новейшее оборудование покупали за границей. Товарищество успешно наладило сбыт, заключив договоры с оптовыми торговыми фирмами. Заводская территория постепенно расширялась, слово «Скороход» добавилось в название в 1910 году: оно появилось на вывесках магазинов, обувных коробках, его начали штамповать на подошвах туфель, башмаков и сапог.

Основной капитал товарищества с 1907 по 1914 годы вырос почти вдвое. На фабричной территории была значительно расширена котельная установка, газовое освещение полностью заменено электрическим. Постоянно расширялся и ассортимент. В 1919 году фабрику национализировали.