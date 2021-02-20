Санкт-Петербург, 20 февраля, 2021, 18:35 — ИА Регнум. Архитектурный ансамбль дореволюционной обувной фабрики «Скороход» на пересечении Заставской улицы и Московского проспекта в Петербурге признали объектом культурного наследия регионального значения. Такое распоряжение издал 20 февраля глава городского комитета по охране памятников (КГИОП) Сергей Макаров.

Kgiop.gov.spb.ru Южный фасад производственного здания обувной фабрики

Конторское здание 1896 года постройки и производственные корпуса обувной фабрики, возведенные в период с 1896 по 1915 год, представляют собой характерные памятники индустриального наследия имперской столицы.

«Эти образцы промышленной архитектуры конца XIX — начала ХХ века являются важной составной частью дореволюционного облика южных окраин города. Они выполнены в кирпичном стиле и имеют высокую степень подлинности», — уточнили в КГИОП.

Комплекс построек, созданный архитектором Анастасием Рейнбольдтом и получивший развитие по проектам Эриха Густавсона, отличается интересным объемно-пространственным и композиционным решением. Производственные корпуса кожевенного завода, которые тоже вошли в ансамбль, несмотря на перестройки советского периода, сохранили историческую конструктивную систему.

Добавим, товарищество Санкт-Петербургского механического производства обуви было основано немцем Генри Кирштейном в 1882 году в виде паевого товарищества и первоначально находилось на набережной Обводного канала в доме № 130, арендованном у Российско-Американской резиновой мануфактуры — будущего «Треугольника». К 1883 году для товарищества приобрели двор в Нарвской части, на набережной Лиговского канала.

В 1885 году по проекту техника-строителя Анастасия Рейнбольдта началось строительство производственных зданий у Московской заставы. Здесь возвели здание кожевенного завода для нужд обувной фабрики.

Вначале фабрика выпускала, главным образом, легкую элегантную обувь. В 1884 году дебютировали летние сандалии под названием полуботинки «Реформа». Известные публике под именем «скороходов», они пользовались успехом.

В конце 1880-х годов правление отмечало, что изготовленная обувь по внешнему виду не уступает парижской и венской, а в 1893 году на выставке в Чикаго она даже превзошла обувь конкурентов. В начале 1891 года фабрика выпустила новую модель полуботинок «Реформа» по австрийскому образцу, которая оказалась очень выгодной. В 1894 году для её массового пошива был создан специальный «скороходный» цех.

Первые 15 лет обувная фабрика и кожевенный завод были ещё слабо механизированы, но уже к 90-м годам XIX века механическая база фабрики значительно окрепла. Новейшее оборудование покупали за границей. Товарищество успешно наладило сбыт, заключив договоры с оптовыми торговыми фирмами. Заводская территория постепенно расширялась, слово «Скороход» добавилось в название в 1910 году: оно появилось на вывесках магазинов, обувных коробках, его начали штамповать на подошвах туфель, башмаков и сапог.

Основной капитал товарищества с 1907 по 1914 год вырос почти вдвое. На фабричной территории была значительно расширена котельная установка, газовое освещение полностью заменено электрическим. Постоянно расширялся и ассортимент. В 1919 году фабрику национализировали.