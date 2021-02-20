Улан-Батор, , 18:29 — REGNUM Монголия планирует начать вакцинацию от коронавируса 23 февраля. Вакцинированным гражданам выдадут сертификат о вакцинации от коронавируса. Об этом заявило министерство здравоохранения.

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«После завершения вакцинации или получения второй дозы вакцины гражданину выдадут сертификат о вакцинации. Вакцинируемый получит вторую дозу через 21−28 дней после первой дозы. И через 14 дня после получения второй дозы выдадут сертификат», — сообщила пресс-служба минздрава Монголии.

По данным минздрава Монголии, страна планирует вакцинировать всех совершеннолетних граждан, что составляет 60% от всего населения, к началу июля.

Отметим, в Монголии с 10 по 23 февраля действует строгий карантин, введенный в связи с национальным праздником — «Белый месяц». В этот период в Улан-Баторе проводится массовое тестирование.

За последние сутки сделано 47 110 тестов, по результатом которых обнаружено 58 новых случаев заражения коронавирусом.

Общее количество случаев COVID-19 в Монголии достигло 2551. Шесть человек с корнавирусом умерли.